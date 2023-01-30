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Иран потребовал от Киева объяснений из-за обвинений в атаке дронов

19:00
  • понедельник
  • 30 января 2023

Речь идет о событиях в Исфахане и в Азаршахре

Иран осуждает "враждебную и провокационную позицию", которую высказали в Киеве относительно атаки беспилотников на военный объект в иранском Исфахане. Об этом в понедельник, 30 января, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.
К ночным ударам по Ирану могут быть причастны США

Ранее советник президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что атака дронов на объект иранского Министерства обороны в Исфахане и взрыв на предприятии в Азаршахре могут иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощью России со стороны Ирана. Чиновник заявил в своих соцсетях в адрес Тегерана, что "Украина вас предупредила".

Представитель МИД Ирана назвал "подозрительными" заявления Подоляка относительно деструктивной акции против военного комплекса в Исфахане. Чиновник потребовал официального и ясного объяснения от украинской стороны по этому поводу, сообщает РИА Новости.

Тегеран проводит расследование череды нападений на свои военные объекты, а также удар по колонне грузовиков на сирийско-иракской границе. В атаке беспилотников на завод по производству боеприпасов в Исфахане местные СМИ обвинили США. Пентагон заявил о своей непричастности.

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