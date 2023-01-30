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Собянин: Инвестор построит в ТиНАО предприятие по производству труб из полимеров

18:59
  • понедельник
  • 30 января 2023

В Москве появляются новые производства в разных отраслях промышленности

В столице продолжается антикризисная поддержка бизнеса. Организациям, которые реализуют масштабные инвестпроекты в промышленности, с прошлого года представляют землю по льготным условиям – по ставке один рубль в год.

"В результате в Москве появляются новые производства в разных отраслях промышленности. Город подписал такие договоры уже с 13 инвесторами", - сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Как стало известно, в рамках масштабного инвестпроекта в городе появится предприятие по производству труб и фитингов. Компания "Синикон" без торгов получит от Москвы участок и сможет существенно нарастить выпуск своей продукции.

"В данный МаИП инвестор планирует вложить более 835 миллионов рублей. На предприятии будет создано 20 новых рабочих мест", - рассказал Собянин.

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