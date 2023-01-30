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Столтенберг не поверил в стремление России к миру на Украине

19:22
  • понедельник
  • 30 января 2023

Самым быстрым путем к миру Столтенберг считает военную помощь Киеву

На Западе не усматриваю действительной готовности России к установлению мира с Украиной. Такое заявление в понедельник, 30 января, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В НАТО зреет раскол по вопросу поставок оружия Киеву

По утверждению политика, которое приводит пресс-служба Североатлантического альянса, российский президент Владимир Путин может положить конец происходящему "уже сегодня", однако "проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и власти в Москве готовятся к миру".

Столтенберг заявил, что в НАТО видят противоположные шаги в виде подготовки России к затягиванию конфликта с Украиной: частичная мобилизация, приобретение вооружений у других стран и наращивание собственного производства оружия и военной техники.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что "самое главное — мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Политик не исключил применения Россией более мощного оружия в случае, если Вашингтон и страны НАТО передадут Киеву вооружения, которые будут использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата российских территорий.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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