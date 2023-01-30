Глава ОКР отказался поддержать призывы к бойкоту Олимпиады

Это только сыграет на руку противникам России, предупредил Поздняков

Бойкот со стороны России Олимпийских игр может обернуться изоляцией российского спорта на восемь лет. Такое заявление сделал в понедельник, 30 января, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Как написал Поздняков в своем Telegram-канале, необходимо "четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш — это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два Олимпийских цикла".

Это означает, что "флага, гимна, наших спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнований на протяжении восьми лет", при том, что "как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты", подчеркнул глава ОКР.

При этом Поздняков отметил, что истории неизвестны случаи, когда такой бойкот положительно сказался бы на развитии спорта в отдельно взятой стране.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за допуск россиян к международным соревнованиям, но при условии, что это коснется лишь тех атлетов, которые не поддерживают российскую спецоперацию на Украине.

В ОКР заявили, что категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности российских спортсменов и предлагаются как условие возвращения на международную арену.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"