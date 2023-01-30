Украинские военные находятся под постоянным обстрелом

Актуальные данные о ходе спецоперации. Как сообщили в Минобороны, российские войска заняли более выгодные рубежи в районе Угледара. Кроме того, на южно-донецком направлении наши бойцы нанесли поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ. Противник несет большие потери на всех фронтах. За сутки уничтожены около 200 националистов, выведены из строя десятки единиц вражеской бронетехники.

На херсонском направлении ведётся планомерный обстрел украинских позиций. Своеобразный козырёк или навес на башне танка - это ноу-хау специальной военной операции.

"Джавелины" уже стали бесполезными и российские танкисты, можно сказать, с нетерпением ждут ещё западного вооружения. Конечно, недооценивать противника никто не собирается.

На запорожском направлении продолжается массированное наступление на многокилометровом участке фронта. Возле Успеновки разбиты подразделения 102-й бригады территориальной обороны ВСУ. Российские морские пехотинцы на броне входят в Угледар.

После того, как под контроль российских подразделений перешёл Соледар, началось дальнейшее наступление на запад. Сообщается, что освобождено соседнее село Благодатное.

По украинским позициям наносят удары 152-миллиметровые пушки "Гиацинт-Б". Благодаря дальности стрельбы можно вести контрбатарейную борьбу и поражать цели в тылу противника. Работающие в тандеме с "Гиацинтами" РСЗО "Торнадо-Г" довершают разгром и не дают пехоте проводить передислокацию. За счет наличия автоматизированной системы наведения, прицеливания, топопривязки и навигации огонь ведётся в автоматическом режиме.

Из соседнего Артёмовска солдаты ВСУ в прямом эфире украинских телеканалов рассказывают, что у них фактически осталась единственная дорога, по которой идут снабжение и эвакуация раненых. Это трасса Артёмовск - Константиновка. Однако и она находится под постоянным плотным огнём российских войск.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской народной республики.

В российском Минобороны сегодня сообщили, что в Лисичанске, это ЛНР, было обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов, которые принадлежали компании "Фармбиотест". Вместе с ними - амбулаторные карты пациентов.

Ранее в Минобороны представляли данные, что на базе "Фармбиотеста" на Украине шли испытания препаратов, обладающих серьезными побочными эффектами. Испытуемые - в том числе солдаты ВСУ. Заказчики - Соединённые Штаты, которые после начала СВО вынуждены были свернуть все свои проекты на Украине.

В Минобороны напоминают, что в ходе специальной военной операции были найдены доказательства проводимых Пентагоном работ по исследованию на украинских гражданах опасных вирусов и заболеваний. Таких как конго-крымской лихорадки и хантавирусов. Всё это стало достоянием общественности и повлекло за собой отказ ряда стран от сотрудничества с упомянутыми в отчётах американскими компаниями и официальными лицами.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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