В регионах устраняют последствия непогоды

В ряде субъектов нарушено транспортное сообщение

Непогода испытывает на прочность сразу несколько российских регионов. На Курилах и на Сахалине - метель. Циклон нарушил работу паромной переправы, соединяющей остров с материком. Из-за практически нулевой видимости движение автотранспорта по многим трассам было ограничено. Школьники перешли на дистанционное обучение. Не пошли на уроки и учащиеся в Якутии. Там стоят 50-градусные трескучие морозы. А в Новосибирске побит вековой рекорд по количеству выпавшего снега.

Подробнее – в репортаже Оксаны Коваленко

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