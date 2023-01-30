Источники анонсировали послание Путина к Федсобранию в третьей декаде февраля

Кремль официально не называл дату

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля. Об этом в понедельник, 30 января, рассказал источник в Государственной думе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, глава государства может обратиться к Федеральному собранию, оглашение которого перенесли с 2022 года на 2023-й, 20 или 21 февраля.

Еще один источник заявил агентству, что вероятность того, что глава государства выступит с ним в двадцатых числа февраля, высока.

Официальные комментарии относительно этих сообщений не поступали.

При этом ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, может ли это мероприятие состояться до 24 февраля, пообещав, что по срокам оглашения послания Кремль своевременно проинформирует. Представитель главы государства также заявил, что работа над посланием "не возобновилась, формулировка неверная, она и не прекращалась", соответственно, "эта подготовка продолжается".

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