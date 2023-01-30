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"Спасибо, но…": Киев захотел от Берлина в 10 раз больше танков

20:19
  • понедельник
  • 30 января 2023

Германия пообещала Украине 14 танков Leopard

Германия могла бы передать Украине в десять раз больше танков Leopard 2, чем обещанные 14 боевых машин. Такое заявление сделал в понедельник, 30 января, заместитель украинского министра иностранных дел Андрей Мельник.

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По словам дипломата, танки Leopard – это "то, что действительно может быть поставлено быстро", однако "мало дать 14 "Леопардов" и сказать, что мы выполнили свое моральное обязательство перед украинцами и теперь можем спокойно спать".

В интервью украинским СМИ Мельник заявил, адресуя свои словам властям ФРГ, что "нет, парни, за 14 спасибо, но ваше производство может направить как минимум в 10 раз больше, причем очень быстро, но это надо было делать позавчера", сообщает РИА Новости.

Ранее источники заявили, что очередной вопрос о поставках военной технике Украине вывел из себя канцлера Германии Олафа Шольца. Журналисты попросили его прокомментировать слова лидера партии СДПГ Заскии Эксен, которая не исключила поставки ВСУ немецких боевых самолетов. Глава германского правительства заявил, что "в таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании" и "этим все сказано".

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