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Посольство России в Лондоне предупредило о рисках из-за заявлений Джонсона

20:40
  • понедельник
  • 30 января 2023

Экс-премьер Великобритании допускает резкие высказывания о России

Высказывания бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона о разговоре с президентом России Владимиром Путиным ведут к росту напряженности на европейском континенте. Такое заявление в понедельник, 30 января, сделали в российском посольстве в Великобритании.
Борис Джонсон решил остаться в политике

В дипмиссии предупредили о последствиях, к которым могут привести "эти и подобные высказывания, включая прозвучавшие сегодня рассуждения главы комитета по обороне палаты общин Тобиаса Эллвуда о необходимости "встретиться с Россией лицом к лицу".

Подобные заявления британских политиков ведут к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, "в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше", подчеркнули в посольстве, заявление которого приводит РИА Новости.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предупреждал российского лидера Путина о западных санкциях перед началом специальной военной операции на Украине. По словам британского политика, президент России во время "очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора" пытался "внушить ему страх" в ответ на предупреждения о недопустимости начала спецоперации.

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