МИД России оценил решение ЕСПЧ по событиям на востоке Украины

Оно не стало для Москвы неожиданностью

Решение Европейского суда по правам человека по событиям на востоке Украины в 2014 году демонстрирует "однобокий и политизированный подход". Такое заявление в понедельник, 30 января, сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

По словам чиновницы, подход ЕСПЧ "не имеет ничего общего с высокими стандартами международного правосудия, о которых разглагольствуют в Страсбурге".

Захарова отметила, что принятое ЕСПЧ решение только подтверждает оправданность и закономерность выхода России в марте 2022 года из Совета Европы и из-под юрисдикции этого предвзятого судебного органа.

При этом вердикт ЕСПЧ не стал для Москвы неожиданным, он выдержан "в русле западных антироссийских установок", "изобилует отсылками к сомнительной доказательной базе", а выводы суда "базируются на изобретенной им концепции "решающего влияния", которая идет вразрез в том числе с позицией международного Суда ООН по вопросам международно-правовой ответственности государств", сообщается на официальном сайте МИД России.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вынесенные после 15 марта 2022 года решения ЕСПЧ не подлежат исполнению в России.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать собственную альтернативу ЕСПЧ и добавила, что первые шаги в этом направлении уже сделаны.

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