Азербайджан объявил о способности снабжать Европу газом 100 лет

Баку заверил в надежности партнерства с Брюсселем в энергетике

Азербайджан на протяжении как минимум 100 лет может оставаться надежным партнером Европы в газовой сфере. Такое заявление сделал в понедельник, 30 января, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Политик напомнил про "богатые нефтегазовые ресурсы Азербайджана", а также заявил, что для надежного партнерства в энергетике с Евросоюзом "есть и ресурсы, и политическая воля".

Алиев заявил, что, согласно документу, подписанному в 2022 году с Европейской комиссией, Азербайджан до 2027 года планирует минимум удвоить поставки газа в Европу.

Кроме того, по словам политика, выявленный недавно в Азербайджане большой потенциал "зеленой" энергии повышает ее статус в энергетике, сообщает агентство АзерТадж.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие пять-десять лет мир столкнется с серьезными проблемами, сильнее всего это затронет Европу, так как они уменьшили импорт российского газа и ориентируются сейчас на СПГ и рост собственной добычи, который кратковременно произошел в Норвегии и Великобритании. Однако, по словам Новака, ресурсы там очень ограничены, поэтому увеличение не будет долгосрочным.

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