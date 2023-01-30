Кабмин утвердил порядок исполнения ответных мер на потолок цен на нефть

Указ о таких мерах подписал президент

Российское правительство утвердило порядок исполнения указа президента России Владимира Путина о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, устанавливает перечень кодов товаров по номенклатуре ВЭД, в отношении которых применяются спецмеры.

Постановление правительства также определяет обязанности и полномочия министерств энергетики и финансов, а также других компетентных органов по реализации специальных ответных мер.

Порядок мониторинга цен на нефть в интересах исполнения указа президента предписано утвердить Минфину и Минэнерго до 1 марта.

В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин своим указом запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов странам и организациям, которые прописывают в контрактах предложенный Западом потолок цен. Также запрещается поставлять нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что контракты на экспорт нефти из России на февраль заключены, участники рынки не отмечают каких-либо проблем в связи с введенным рядом стран Запада потолком цен.

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