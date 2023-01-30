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Россия призвала Японию воздержаться от антироссийских мер

22:17
  • понедельник
  • 30 января 2023

Это ведет к деградации отношений, предупредили в российском МИД

Российская сторона настоятельно призывает Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер. Об этом в понедельник, 30 января, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил послу Японии в Москве Тоёхисе Кодзуки в ходе личной встречи.
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МИД России привлек внимание японской стороны к серии недружественных шагов, предпринятых за последнее время администрацией Фумио Кисиды в отношении России, включая анонсированный 27 января очередной санкционный пакет.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что Руденко указал Кодзуки на то, что используемый японскими властями подход ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений, сообщает ТАСС.

После начала российской спецоперации на Украине Япония ввела и неоднократно расширила санкции против России. В частности, в январе Токио анонсировал экспортные ограничения против 49 российских организаций из-за ситуации вокруг Украины. В рамках нового пакета антироссийских санкций будет запрещено поставлять в страну радиоактивные материалы, вакцины, медицинские изделия и роботов.

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