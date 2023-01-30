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Россия подготовила соглашение по поставкам газа в КНР

21:56
  • понедельник
  • 30 января 2023

Речь идет о "дальневосточном" маршруте

Российская сторона подготовила межправительственное соглашение с Китаем, которое касается поставок газа по "дальневосточному" маршруту. Документ был представлен российским Министерством энергетики и согласован с МИД.
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Минэнерго и МИД поручается провести переговоры с китайской стороной по поставкам газа по "дальневосточному" маршруту и, по достижении договоренности, подписать указанное соглашение.

В документ в ходе переговоров могут быть внесены изменения, не имеющие принципиального характера.

Проект соглашения опубликован на официальном портале правовой информации.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и развитие экономического сотрудничества. Россия стала одним из лидеров по экспорту нефти в Китай, поставкам трубопроводного и сжиженного пригодного газов. По восточному маршруту к 1 декабря было направлено 13,8 млрд кубических метров газа, причем в декабре превышение суточных контрактных обязательств достигало 18%. Путин заявил, что в 2023 году объемы прокачки будут наращиваться.

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