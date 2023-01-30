Макрон обусловил помощь Киеву отказом от ударов по России из поставляемого оружия

Москва предостерегала Киев от подобных шагов

Украинские военные не должны наносить удары по российской территории из оружия, которое предоставляют Киеву западные союзники. Такое заявление сделал в понедельник, 30 января, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Политика попросили прокомментировать вероятность поставок Францией Украине боевых самолетов. Макрон заявил, что "по определению ничто не исключено, но при соблюдении трех критериев". Одним из таких критериев он назвал отсутствие рисков эскалации конфликта. Оружие, поставляемое Киеву Западом, "не должно затрагивать российскую территорию, а должно защищать Украину", пояснил французский лидер.

Другими критериями Макрон назвал полезность таких поставок для украинской армии, в частности, с точки зрения продолжительности обучения персонала, а также то, что военная помощь Украине не должна ослаблять собственную обороноспособность западных стран.

При этом президент Франции рассказал, что решения по поставкам вооружений Киеву принимаются на основе сформулированных запросов. Что касается конкретно Парижа, "на сегодняшний день таких запросов нет", сообщает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Политик не исключил применения Россией более мощного оружия в случае, если Вашингтон и страны НАТО передадут Киеву вооружения, которые будут использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата российских территорий.

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