"Давние противники": политолог объяснила, кому выгодны атаки на Иран

Подозрения падают на Израиль

Кому выгодны атаки на объекты в Иране? Есть ли риск, что за ними последует обострение ситуации на Ближнем Востоке? Как должна действовать в этой ситуации Россия, учитывая интересы нашей страны в регионе?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответила политолог-востоковед Елена Супонина.

"Американцы пытаются отмежеваться от этого обострения. Но рыльце у них в пушку давно. Американцы серьезно приложили руку ко тому, чтобы на Ближнем и Среднем Востоке были беспорядки. Иран для них - давний противник. Санкции против Ирана действуют с конца 1970-х годов. Ну а конкретно сейчас подозрения падают на Израиль. Но это совсем не означает, что Израиль мог быть непосредственно вовлечен в эти атаки", - отметила эксперт.

Полный комментарий Елены Супониной смотрите в видео

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