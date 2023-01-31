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Ходячий фейк: зачем Джонсон объявил себя "мишенью Путина"

08:28
  • вторник
  • 31 января 2023

На одних визитах в Киев много славы не заработаешь

Человеку, уволенному по статье за пьянство на производстве, даже русская ракета нипочем. Списанные политики, звезды вчерашних дней - они никак не могут смириться с тем, что их лица пропали с телеэкранов, а в заголовках главных газет их фамилии если и мелькают, то только в связи со скандальными историями.

Борис Джонсон, организатор хмельных вечеринок в самом сердце британской демократии, снова всплыл на поверхность с рассказом о том, как российский лидер угрожал ему ракетой. Бывший премьер и известный весельчак при этом оговорился: мол, не помнит точно, что именно ему говорил по телефону президент России 2 февраля 2022 года, но суть он уловил. Если Джонсон был в своем привычном состоянии после вечеринок, о которых знает вся Британия, его пытливый ум мог произвести практически любой смысл.

"Официально повторяю: это ложь, никаких угроз ракетами не было. Становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента", - прокомментировал Дмитрий Песков.

А Борису каково? Зависимость второй стадии грозит перейти в третью. На визитах в Киев много славы не заработаешь, разве что шапочку подарят и денег попросят. А откуда у Бориса сейчас деньги? Но человек, объявивший себя мишенью Путина, обречен пусть на дурную и короткую, но все же громкую славу. А ведь говорила британская пресса - Борис, завязывай, сам превратишься в фейк. 

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