Бронепоезд войск ЗВО успешно выполняет задачи в зоне спецоперации

Состав оборудован новейшей техникой и вооружением

Сопровождение грузов, инженерная разведка, разминирование, восстановление железнодорожных путей - задачи, которые успешно выполняет в зоне спецоперации бронепоезд войск Западного военного округа, сообщило Минобороны.

Состав оборудован новейшей техникой и вооружением. Зенитная установка - спаренная 23- миллиметровая пушка - предназначена для уничтожения воздушных и наземных целей. Оборудованы позиции для снайперов, у остальных бойцов - автоматы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Их защищает броня толщиной 20 миллиметров.

Тепловоз находится в середине, а в голове и хвосте поезда - бронекапсулы. Кроме того, наши военные могут обнаружить вражескую засаду за несколько километров. На помощь приходят беспилотники. Прикрытие состава обеспечивают и вертолеты армейской авиации.

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