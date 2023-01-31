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Летчики российских ВКС ведут воздушное патрулирование

09:00
  • вторник
  • 31 января 2023

Истребители выполняют вылеты в любое время суток

Успешно прикрывают подразделения наших войск фронтовые бомбардировщики Су-34, передает пресс-служба Минобороны России.

Летчики российских ВКС также ведут воздушное патрулирование. Боевое дежурство несут круглосуточно. Истребители выполняют вылеты в любое время суток - вне зависимости от погодных условий.

Самолеты поколения 4+ готовы в любой момент нанести ракетно-бомбовый удар по позициям противника или поразить воздушные цели.

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