Летчики российских ВКС ведут воздушное патрулирование

Истребители выполняют вылеты в любое время суток

Успешно прикрывают подразделения наших войск фронтовые бомбардировщики Су-34, передает пресс-служба Минобороны России.

Летчики российских ВКС также ведут воздушное патрулирование. Боевое дежурство несут круглосуточно. Истребители выполняют вылеты в любое время суток - вне зависимости от погодных условий.

Самолеты поколения 4+ готовы в любой момент нанести ракетно-бомбовый удар по позициям противника или поразить воздушные цели.

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