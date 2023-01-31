Летчики российских ВКС ведут воздушное патрулирование

Истребители выполняют вылеты в любое время суток
Успешно прикрывают подразделения наших войск фронтовые бомбардировщики Су-34, передает пресс-служба Минобороны России.
Летчики российских ВКС также ведут воздушное патрулирование. Боевое дежурство несут круглосуточно. Истребители выполняют вылеты в любое время суток - вне зависимости от погодных условий.
Самолеты поколения 4+ готовы в любой момент нанести ракетно-бомбовый удар по позициям противника или поразить воздушные цели.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"