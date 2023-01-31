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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

08:54
  • вторник
  • 31 января 2023

Сержант Сергей Фролов пресек попытку ВСУ обойти опорный пункт с фланга

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Младший сержант Валерий Капичников со своим орудийным расчетом под массированным обстрелом украинских националистов сумел сменить позицию и продолжил наносить точные удары по врагу. После поражения двух самоходных артустановок боевиков расчет Валерия получил огневое превосходство на данном направлении. В этом бою Капичников с подчиненными уничтожил пять бронированных машин противника и до 20 радикалов.

Сержант Сергей Фролов после доставки боеприпасов на передовую вместе с отделением вступил в бой с силами ВСУ, которые пытались взять под свой контроль поселок. Действуя смело и решительно, Сергей пресек попытку неприятеля обойти наш опорный пункт с фланга, а затем с товарищами отбил вражескую атаку, нанеся существенный урон в живой силе и технике противника.

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