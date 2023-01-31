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США отказались направить истребители F-16 на Украину

08:55
  • вторник
  • 31 января 2023

Свое "нет" сказал Джо Байден

США отказываются направить истребители F-16 на Украину - свое нет сказал глава Белого дома Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, передает "ТВ Центр".

При этом еще несколько дней назад Пентагон допускал такую передачу. Впрочем, Байден может и передумать, как в ситуации с танками Abrams.

А вот лидер Пятой республики Эмманюэль Макрон не исключил возможность направить французские самолеты Киеву. Правда, уточнил, что Париж пока не получал соответствующий запрос, но при поступлении оперативно рассмотрит его. Зато министр обороны Себастьян Лекорню готов обсудить тему обучения украинских летчиков-истребителей.

Сегодня для переговоров в Париж прибудет глава военного ведомства Украины.

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