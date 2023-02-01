Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Тельцам пора подумать о финансовых привычках, а у Дев дела идут спокойно и методично
Овны
Начните месяц с наведения порядка: Сатурн будет доволен! Самое время разобрать завалы в электронной почте и мессенджерах, документах и бумагах.
Тельцы
Пора подумать о своих финансовых привычках, проанализировать расходы за январь. Звезды настраивают на серьезный лад и помогают мыслить логически.
Близнецы
Вы будете легко усваивать и запоминать информацию, что принесет успех на работе и учебе. Познавательные фильмы и книги подарят непередаваемое удовольствие.
Раки
Отличный день для обращений в налоговую и другие государственные организации, а также банки. Вы сможете разобраться в вопросах, касающихся выплат, льгот и социальных пособий.
Львы
1 февраля - неплохая дата для бракосочетания или заключения выгодного договора! Если вам нужно поставить подпись в официальном документе, сделайте это именно сегодня.
Девы
Сегодня все как вы любите: дела идут спокойно, методично, в соответствии с вашим планом. Сегодня звезды создают максимально комфортную атмосферу для представителей вашего знака, пользуйтесь!
Весы
Учеба, творчество, спорт - вот сферы, в которых вы сегодня сможете добиться результата. Главное - действовать без спешки и пораньше встать - Сатурн не любит лежебок!
Скорпионы
Хотите сэкономить на ремонте, аренде, покупке бытовой техники? Отправляйтесь за покупками: планеты помогут подобрать качественный бюджетный вариант.
Стрельцы
Хороший день для вдумчивой работы, структурирования информации, поиска ошибок. Разбирайтесь с документами, пишите письма, составляйте планы на месяц.
Козероги
Представителей вашего знака звезды сегодня направляют к стоматологам, потому что день прекрасно подходит для лечения зубов. Вы также можете сегодня сесть на диету, продумать свой рацион.
Водолеи
Ваш Сатурн договорился с Луной о том, чтобы организовать отличный шопинг. Купленные сегодня вещи будут добротными и качественными, прослужат долго. Не обходите стороной вешалки и полки со скидками.
Рыбы
Вам лучше побыть в одиночестве, так как общение отберет много энергии. Займитесь делами и хобби, которые обычно подзаряжают внутренние батарейки.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"