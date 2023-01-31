Ельцин еще в 1992 году назвал Украину главным дестабилизирующим фактором

При этом он отмечал хорошие отношения с Леонидом Кравчуком

В США рассекретили документы, раскрывающие отношение первого президента России к Украине. Так, Борис Ельцин в 1992 году во время встречи с тогдашним президентом США Джорджем Бушем-старшим в Кэмп-Дэвиде назвал эту страну "главным дестабилизирующим фактором".

Рассекреченную стенограмму беседы лидеров двух стран обнародовала американская общественная исследовательская организация National Security Archive при Университете Джорджа Вашингтона. Из документа следует, что Ельцин отмечал хорошие личные отношения с тогдашним президентом Украины Леонидом Кравчуком (занимал пост до 1994 года). В то же время в Верховной Раде присутствовали депутаты, придерживающиеся националистических взглядов, которые оказывали на украинского президента давление, рассказывал бывший президент России.

"На Украине 11 миллионов этнических русских. Они живут на востоке, на границе с Россией, русские также являются большинством в Крыму. Они могли бы проголосовать за присоединение к России. Так что в связи с этим фактом я не думаю, что Украина будет делать какие-то резкие повороты.

Не для протокола: наш главный дестабилизирующий фактор - это Украина", - заявил Ельцин.

При этом президент России заверил, что у Москвы нет имперских амбиций, и она будет "внимательно относиться к обеспокоенности других стран".

Также National Security Archive опубликовала стенограмму беседы Джорджа Буша-старшего с Егором Гайдаром, которая состоялась в апреле 1992 года. Тогдашний министр финансов России заверял американского лидера, что в отношениях Москвы и Киева не будет "югославского сценария", хотя для решения всех проблем между двумя странами потребует "много времени".

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