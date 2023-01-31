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Ельцин еще в 1992 году назвал Украину главным дестабилизирующим фактором

08:29
  • вторник
  • 31 января 2023

При этом он отмечал хорошие отношения с Леонидом Кравчуком

В США рассекретили документы, раскрывающие отношение первого президента России к Украине. Так, Борис Ельцин в 1992 году во время встречи с тогдашним президентом США Джорджем Бушем-старшим в Кэмп-Дэвиде назвал эту страну "главным дестабилизирующим фактором".
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Рассекреченную стенограмму беседы лидеров двух стран обнародовала американская общественная исследовательская организация National Security Archive при Университете Джорджа Вашингтона. Из документа следует, что Ельцин отмечал хорошие личные отношения с тогдашним президентом Украины Леонидом Кравчуком (занимал пост до 1994 года). В то же время в Верховной Раде присутствовали депутаты, придерживающиеся националистических взглядов, которые оказывали на украинского президента давление, рассказывал бывший президент России.

"На Украине 11 миллионов этнических русских. Они живут на востоке, на границе с Россией, русские также являются большинством в Крыму. Они могли бы проголосовать за присоединение к России. Так что в связи с этим фактом я не думаю, что Украина будет делать какие-то резкие повороты.

Не для протокола: наш главный дестабилизирующий фактор - это Украина", - заявил Ельцин.

При этом президент России заверил, что у Москвы нет имперских амбиций, и она будет "внимательно относиться к обеспокоенности других стран".

Также National Security Archive опубликовала стенограмму беседы Джорджа Буша-старшего с Егором Гайдаром, которая состоялась в апреле 1992 года. Тогдашний министр финансов России заверял американского лидера, что в отношениях Москвы и Киева не будет "югославского сценария", хотя для решения всех проблем между двумя странами потребует "много времени".

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Борис Ельцин
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