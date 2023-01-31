Движение по Крымскому мосту возобновили после ремонта

Мост закрывали для надвижки четвертого пролета
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили утром 31 января после завершения ремонтных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта России.
Движение автомобилей и автобусов по мосту открыли в 6:30 утра.
Автомобильное движение по Крымскому мосту было временно закрыто 31 декабря в полночь. Планировалось, что оно возобновится в полдень.
Крымский мост закрывали для надвижки последнего, четвертого пролета на левой стороне автомобильной части Крымского моста в направлении из Крыма.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"