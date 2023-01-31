Движение по Крымскому мосту возобновили после ремонта

Мост закрывали для надвижки четвертого пролета

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили утром 31 января после завершения ремонтных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта России.

Движение автомобилей и автобусов по мосту открыли в 6:30 утра.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было временно закрыто 31 декабря в полночь. Планировалось, что оно возобновится в полдень.

Крымский мост закрывали для надвижки последнего, четвертого пролета на левой стороне автомобильной части Крымского моста в направлении из Крыма.

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