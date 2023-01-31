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Число жертв взрыва в Пакистане выросло до 90

10:30
  • вторник
  • 31 января 2023

Разбор завалов все еще продолжается

В пакистанском Пешаваре число жертв нападения террориста-смертника на мечеть выросло до 90, еще более 200 человек получили ранения, передает "ТВ Центр".

Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Злоумышленник привел в действие взрывное устройство накануне во время обеденного намаза. Большинство погибших и пострадавших - представители силовых структур. Рядом с мечетью расположен полицейский участок.

Разбор завалов, под которыми могут находится люди, продолжается до сих пор. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России группировка "Движение талибов Пакистана". Совет Безопасности ООН призвал привлечь к ответу виновных в теракте.

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Взрыв в Пакистане
Взрыв в Пакистане
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