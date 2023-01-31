Киев готовит дискредитирующие российскую армию сюжеты

Их задача – показать мнимые успехи украинской армии

Украинские власти готовят ряд сюжетов, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По данным его источников, в зоне проведения специальной военной операции отмечается работа представителей СМИ и "прозападных пропагандистов". Их задача – поднятие морально-психологического состояния украинских военнослужащих.

"Основная задача - показать мнимые успехи украинских войск и проблемы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Марочко агентству РИА Новости.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.

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