Собянин рассказал о надомном социальном обслуживании в Москве

Во главу угла ставятся индивидуальные потребности конкретного пожилого человека

Как отметил в посте в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, в системе социальной защиты столицы надомным обслуживанием охвачено около 100 тысяч человек.

"В рамках нового стандарта надомного обслуживания мы решили поставить во главу угла индивидуальные потребности конкретного пожилого человека, в том числе, пожалуй, важнейшую из них - в нормальном человеческом общении. И уже отталкиваясь от этих потребностей, предлагать подопечным индивидуальный набор услуг", - уточнил глава города.

По словам Собянина, теперь подать заявку на социальное надомное обслуживание можно по экстерриториальному принципу в любом центре госуслуг "Мои Документы" или в электронном виде на mos.ru - в том числе с помощью родственников, знакомых или соседей.

"Во-вторых, проще и человечнее стала процедура оценки нуждаемости в надомном социальном обслуживании. Раньше к москвичу приходила целая экспертная комиссия, сегодня приходит всего один социальный инспектор, который проводит диагностику в максимально доброжелательной и неформальной обстановке", - также указал мэр.

Полученные данные инспектор вносит в программу, которая оценивает функциональное состояние человека и формирует индивидуальную программу надомного обслуживания с максимальным набором социальных услуг.

Ранее до 80% рабочего дня социальные работники тратили на выполнение курьерских функций по доставке продуктов и оплате услуг, теперь же 80% времени они проводят, общаясь со своими подопечными, объяснил градоначальник.

"Новый стандарт социального обслуживания внедрялся поэтапно - с 2020 по 2022 годы, и сегодня он охватывает 100% подопечных. Благодаря новому взгляду на социальное обслуживание наш город стал добрее и лучше", - резюмировал Собянин.

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