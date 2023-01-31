Российские военные захватили крупный опорный пункт ВСУ в Артемовске

Его протяженность - более километра

Массированная артподготовка по боевикам в Артемовске - российские дивизионы сносят укрепления националистов. И расчищают дорогу штурмовым группам.

Сегодня утром пришли сообщения о новом успешном броске наших спецподразделений. Под прикрытием артиллерии передовые отряды захватили в Артемовске крупный опорный пункт ВСУ. Его протяженность - более километра.

На подходах к городу российские военные надежно закрепились в районе деревни Парасковиевка и расширили зону огневого контроля над стратегически важной дорогой. Теперь ВСУ отрезаны от основных путей снабжения. В Угледаре морские пехотинцы отбили все контратаки националистов. И сейчас продвигаются в юго-восточных районах.

Наступление поддерживает авиация. Этот важнейший участок донбасского фронта круглосуточно патрулируют экипажи Су-34. Истребители не дают самолетам противника приблизится к Угледару и Артемовску. Украинские пилоты жалуются - российские ВКС приняли на вооружение новейшие ракеты Р-37 М. И взяли под огневой контроль все пространство в радиусе до 300 километров.

Сегодня, когда российские войска активно продвигаются в Донбассе, а на участке Сватово и Кременной ведут ожесточенные позиционные бои, как никогда важно обеспечивать подразделения боеприпасами. Эту задачу решает в том числе и уникальный бронепоезд. В бронекапсулах - бойцы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и автоматами. Все внимание - на железнодорожном полотне и обочинах. То есть местах, где диверсанты ВСУ могут устроить засады. Самые опасные участки - мосты. И хотя бронепоезд оснащен системой подавления радиоуправляемых фугасов, опоры и пролеты обязательно проверят саперы.

Высокую бдительность сегодня приходится проявлять и саперам спецподразделений на освобожденных территориях. В Мелитополе на заброшенной ферме обнаружен крупный схрон ВСУ. Десять противотанковых мин, ручные гранаты и тротиловые шашки. Сейчас оперативники устанавливают тех, кто мог устроить этот тайник и пособничал диверсантам.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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