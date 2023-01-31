Постоянные запросы Киева расшатывают единство НАТО

Политикам Старого Света все труднее оправдывать свои действия перед избирателям

Уже с первых кадров документального фильма "Путин против Запада" телеканала "Би-би-си" становится понятно, кто главный злодей по мнению зарубежных политиков. Впрочем, здесь все, кто каким-то образом причастен и к разжиганию протестов на Майдане, участники минских переговоров, которые в итоге оказались обманом.

После признаний бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель заявлениям западных политиков о том, что оружие, которое они передают Украине, не выстрелит в сторону России, уже никто не верит. Но так называемых партнеров это, похоже, не смущает. При этом Франция не исключает поставку своих истребителей Украине.

После отправки 60 боевых машин Bradley, которые собирали, видимо, в спешке, в Белом доме сделали заявление, что о самолетах речи быть не может. Впрочем, о танках американское правительство совсем недавно говорило то же самое. В Белом доме намекнули, что и так поставляют большие объемы вооружений Киеву, пора бы умерить аппетиты.

И вот уже бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в своей неповторимой дипломатической манере обращается к канцлеру Олафу Шольцу: "Мало дать 14 танков Leopard, а потом сказать: "Мы выполнили моральное обязательство перед украинцами и можем спокойно спать". Я говорю за эти 14 танков - спасибо. Но ваша промышленность может направить еще как минимум в десять раз больше".

Прямой эфир немецкого телеканала вдруг пошел не по плану. Вместо сообщений о большом количестве жертв репортер начал рассказывать, как на самом деле люди, живущие в районе, где сейчас идут ожесточенные бои, встречают так называемую европейскую военную помощь. Но помощники и не думают останавливаться. Вот премьер Дании отправилась в Киев. Там подарила все самоходные артиллерийские установки.

Все чаще в СМИ появляется информация о плачевном состоянии британской армии. Танкам, которые стоят на вооружении, по 30-40 лет. Понимая, что Европа выскребает остатки боевой роскоши, США пошли на Восток. Генсек НАТО, побывав в Южной Корее, где в помощи Киеву ему отказали, прибыл в Японию. Ответа оттуда пока нет. Зато президент Хорватии, похоже, закрыл для себя вопрос, не дающий спокойно спать украинским политикам - Крым навсегда останется в России.

"Вчерашние пацифисты и борцы за мир на Западе теперь хотят напиться чужой крови, но без риска для себя лично. Это глубоко аморально. Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем. И было лишь вопросом времени, когда русские или кто-то еще сделают то же самое. Ясно, что Крым никогда больше не будет частью Украины", - заявил Зоран Миланович.

Елена Макарова, Александр Званцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"