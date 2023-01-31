Халатность или диверсия? В Австралии ищут капсулу с радиоактивным цезием

Опаснейшее вещество потеряли по дороге во время транспортировки

В Австралии потерялась очень маленькая и крайне опасная деталь размерами 6 на 8 миллиметров с цезием-137 внутри. Нашедшего просят радиоактивную капсулу не поднимать и не трогать. А лучше - вообще ближе пяти метров не подходить. Иначе можно получить ожоги кожи. А при длительном контакте - лучевую болезнь.

"Это источник радиации. около 2 миллизивертов в час. Прошу быть очень осторожными. При контакте с капсулой можно получить дозу радиации примерно 10 рентген в час", - предупредил Эндрю Робертсон, главный санитарный врач департамента здравоохранения штата Западная Австралия.

Как такая радиоактивная капсула потерялась - сейчас интересует всю Австралию. Горнодобывающая компания, которой, собственно, и принадлежит опасная деталь, уже принесла свои извинения. И объявила - проводит внутреннее расследование. Но результата пока никакого.

Путь беглянки примерно известен: из шахты в районе Пилбара она отправилась в хранилище города Перт. Перевозили в специальном контейнере еще в середине января. Хватились пропажи, правда, не сразу, а дней через девять. И тут выяснилось, что до места назначения доехал только бокс, а сама шайба с цезием - нет.

"В этой истории есть что-то от фильмов с Джеймсом Бондом. Потерянная капсула используется для измерения плотности железной руды. Это довольно обычное устройство, которое содержит радиоактивный материал, что-то вроде рентгеновского излучения. И вот 25 января выясняется, что контейнер сломан, один из крепежных болтов отсутствует, гаек нет. И никто даже не представляет, где сама капсула. Это мистика какая-то", - заявил журналист Джеймс Фернихоу.

На ноги подняты экстренные службы страны. Маршрут поисков растянулся на полторы тысячи километров.

"Капсула, по-видимому, была потеряна в процессе транспортировки между рудниками. Она где-то на маршруте от Ньюмана до Перта. Она очень маленькая - около 6 миллиметров в диаметре", - сообщили в департаменте пожарной и аварийной службы Австралии.

Фото пропажи сейчас постоянно показывают в новостях. Местных жителей просят быть на чеку. Впрочем, шоссе от рудников идет по пустыне, а значит, шансов получить опасную дозу радиации мало. Если, конечно, деталь с цезием действительно просто потерялась. Версию кражи никто еще не исключил.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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