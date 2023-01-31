Круглый стол прошел в преддверии 80-летиея Сталинградской битвы

Подвиг советского народа, Красной армии и французского сопротивления вспоминали сегодня в рамках круглого стола в Москве, сообщает "ТВ Центр".

В преддверии 80-летиея Сталинградской битвы ученые, политики и дипломаты обсудили вопросы сохранения исторической памяти. Необходимость извлекать уроки из прошлого призвал европейских политиков почетный гость мероприятия - внук героя Сопротивления и первого президента Пятой республики генерала де Голля.

"Мой дед генерал де Голль говорил, что у Франции и России общая судьба. У русского народа великая история, крепкая вера, его язык и культура - неотъемлемая часть мировой цивилизации. Русские и украинцы - братские народы. Поэтому я считаю, что эскалация, развязанная Америкой и НАТО, недопустима. Решение Запада отправить тяжелые танки на фронт лишь разжигает конфликт и грозит развязать Третью мировую войну. К сожалению, западные политики не знают истории и не осознают последствия", - заявил Пьер де Голль.

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