В Москве подвели годовые итоги работы платформы "Россия - страна возможностей"

В этом году запускается новый проект

Президентская платформа "Россия - страна возможностей" запускает новый проект. Об этом объявили сегодня на пресс-завтраке в Москве, передает "ТВ Центр". Главная задача - помочь работодателям и талантливым молодым специалистам найти друг друга.

Также на мероприятии подвели и итоги работы за прошлый год. Так, были запущены проекты в сферах экологии, туризма, игровой индустрии. А также для молодежи из новых регионов.

"Это проект, в котором у молодых участников была возможность написать эссе на разные темы, рассказать о том, что они пережили за восемь лет, как они видят будущее своей малой родины и нашей большой страны, как они видят свое будущее", - отметил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

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