Маленькая, но мужественная: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вики Корниенко

У девочки - очень редкий врожденный порок сердца

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 6-летней Вики Корниенко. У нее - очень редкий врожденный порок сердца. Девочка уже перенесла четыре сложнейшие операции в клиниках России и Германии. Сатурацию удалось поднять с 70 до 80 процентов. Но это по-прежнему критически низкое значение. Чтобы выяснить причину и спасти Вику необходимо продолжить лечение в Университетской клинике Бонна. На это требуется почти два миллиона рублей.

Помочь может каждый. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

На прогулке папа не спускает с нее глаз, следит за каждым шагом. Носит на руках. В семье говорят - наша королева Виктория! Вот только многое из того, что любят дети, этой маленькой королеве просто нельзя.

"Как любой ребенок в 6 лет, она хочет бегать, когда детки еще рядом, все бегут, а она буквально вот пробежит два-три метра, все - она запыхалась, губы снова черные", - говорит мама.

Любое перенапряжение опасно для жизни. А падение может привести к внутреннему кровоизлиянию. У Вики - редкий врожденный порок сердца. Само ее появление на свет было под угрозой. Диагноз ребенку поставили еще во время беременности матери.

"С сердцем вот такая беда - один желудочек. Плюс еще у нас много было перепутано артерий, печеночных вен", - вспоминает папа.

Роды прошли в специализированном кардиологическом центре. А первую операцию сделали, когда Вике было всего четыре месяца. В год с небольшим она начала ходить. Но радость омрачилась тем, что из-за нагрузки возник цианоз - синели губы, пальцы. Тогда же стало понятно - Вике нельзя болеть даже простудой, сердце может не справиться с высокой температурой.

"Был просто небольшой насморк, у нее пошли осложнения, то есть она стала очень сильно отекать, сатурация очень сильно упала, Виктория стала похожа вот просто на шарик, у нее глазок было не видно, мы начали писать во все клиники", - продолжает мама.

Операцию тогда сделали в Калининграде. Но нужна была еще одна. Такой порок сердца у пациентов с одним желудочком корректируется операцией Фонтена. Однако кардиоцентры по всему миру отказывались ее проводить - слишком сложный у Вики случай. Взялись только в Университетской клинике Бонна. Но и там не обошлось без осложнений после операции.

"Начинается стеноз в некоторых венах, а одна вена просто перекрутилась, как шланг. То есть получается ей становится все хуже и хуже", - рассказывает мама.

Вику снова увезли на операцию, которая длилась восемь часов. Потом был долгий период реабилитации. И сейчас каждый день они вот так следят за состоянием крови. Заносят все данные в специальную книжку, постоянно проверяют сатурацию. После операции она должна была подняться до 90. Но держится на 80.

Чтобы выяснить, в чем причина, необходимо продолжить лечение в клинике Германии. Но стоит оно очень дорого - почти 2 миллиона рублей. Для родителей Вики - просто неподъемная сумма. Мама - всегда рядом с дочкой. А отец работает пожарным.

"Пожалуйста, помогите нашей дочери. Надеемся, что ей станет легче. Нам самим не собрать такую сумму, нам очень нужна ваша помощь", - просит мама.

Вика - маленькая, но очень мужественная. Врачи в клинике говорили - не встречали таких терпеливых детей. В этом году девочка должна пойти в первый класс. Мечтает стать кондитером. И уже проводит кулинарные эксперименты вместе с мамой.

У нее каждый день - маленькие победы. Имя такое - Виктория! Но сейчас ей важно одержать самую главную победу - над болезнью. И с этим крохотной королеве Виктории не справиться одной.

Юлия Богоманшина, Виктор Мальцев, "ТВ Центр"

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Виктории Корниенко, программа 1603

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"