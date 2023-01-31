Пушилин: страны НАТО уже вступили в прямую конфронтацию с Россией

Подготовка началась задолго до сегодняшних событий

Североатлантический альянс уже вступил в прямую конфронтацию с Россией.

Об этом РИА Новости заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Блок НАТО уже вступил в прямую конфронтацию с Россией", - сказал он.

Он напомнил, что страны альянса нарастили свое присутствие возле российских границ задолго до спецоперации. Сейчас НАТО поставляет оружие Украине, размещает новые боевые группы на юго-востоке Европы и в Прибалтике.

Накануне председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил в интервью португальскому телеканалу RTP, что НАТО готова к прямой конфронтации с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"