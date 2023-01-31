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Слова Обамы о России как региональной державе оскорбили Путина

10:24
  • вторник
  • 31 января 2023

Так считают британские журналисты

Слова Барака Обамы о том, что Россия является региональной державой, произнесенные в 2014 году, оскорбили Владимира Путина. Об этом, как пишет Lenta.ru, говорится в документальном фильме Putin vs the West.
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Заявление Барака Обамы прозвучало в конце марта 2014 года – через несколько дней после референдума о воссоединении России и Крыма. По мнению тогдашнего президента США, вмешательство в украинский кризис свидетельствует о слабости Москвы.

"Россия является региональной державой, угрожающей некоторым из ее непосредственных соседей не от силы, а от слабости", — заявил тогда Обама.

Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги в 2016 году. Он не согласился с оценкой Обамы и подчеркнул, что Россия не претендует на роль супердержавы, поскольку это "дорого и ни к чему". По мнению президента, говоря о России как о региональной сверхдержаве, сначала нужно определиться, о каком регионе идет речь.

"Я думаю, что рассуждения о других странах, попытка рассуждения о других странах в уничижительном порядке ‒ это обратная сторона доказать свою исключительность. Мне кажется, что это ошибочная позиция", - заявлял Путин в интервью немецкому Bild.

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