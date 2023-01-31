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Порошенко заявил, что Минские соглашения выиграли время для ВСУ

10:53
  • вторник
  • 31 января 2023

Это была уловка

Украина усиливала армию под ширмой Минских соглашений.

Такое признание сделал бывший президент страны Петр Порошенко в документальном фильме BBC "Путин против Запада".

"Знаете, в чем состоит успех Минских соглашений, несмотря на то, что Россия не выполнила ни один из их пунктов? Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции", - заявил он (цитата по ТАСС).

В свою очередь Кристоф Хойсген, работавший с 2005 по 2017 год советником по вопросам политики безопасности экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил, что перед подписанием минских соглашений Порошенко сообщил главе германского правительства о плачевном положении ВСУ в городе Дебальцево.

Они (ВСУ – прим. ред.) едва могут держать рубежи, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он нуждался в соглашении", - отметил Хойсген.

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