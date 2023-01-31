Фигурист Роман Костомаров идет на поправку

Резких перемен в состоянии нет, но тенденция положительная
В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова сохраняется положительная динамика
Но резких перемен в состоянии пока нет, сообщил источник ТАСС.
"Положительная динамика сохраняется. Но резких перемен в состоянии пока нет", - рассказал собеседник агентства.
Костомаров попал в больницу 10 января. Фигуриста поместили в реанимацию под медикаментозной седацией. Медики диагностировали левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и к аппарату для насыщения крови кислородом.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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