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В России с коронавирусом госпитализировали 1337 человек

11:21
  • вторник
  • 31 января 2023

Скончались 45 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1337 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 31 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5792 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 6102 человека, скончались 45 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1359 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 142. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 741 человек, в Московской области – 97.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21950192 случая заболевания, зарегистрировано 395067 летальных исходов.

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