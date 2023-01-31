ФСБ ликвидировала подпольные оружейные в 38 регионах

Оперативные действия проходили в ноябре и декабре прошлого года

ФСБ пресекла деятельность 93 россиян, причастных к незаконному восстановлению и сбыту оружия отечественного и иностранного производства, сообщает "ТВ Центр".

Также сообщается о ликвидации подпольных мастерских в 38 субъектах.

Оперативные действия проходили в ноябре и декабре прошлого года, в том числе и в крупных городах. За это время сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД и Росгвардией изъяли свыше 250 единиц различного огнестрельного оружия и боеприпасов.

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