Суд впервые вынес приговор по статье "Теракт" за поджог военкомата

Обвиняемый получил 12 лет колонии строгого режима

В России суд в первый раз вынес приговор по статье "Теракт" в связи с попыткой поджечь военкомат в Югре.

Инцидент с поджогом произошел в ночь на 4 мая 2022 года в Нижневартовске. По подозрению в совершении преступления были задержаны местные жители Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен. По данным следствия, они бросили в здание военкомата на улице Мира не менее семи коктейлей Молотова. Площадь пожара составила один квадратный метр, никто не пострадал.

Изначально СК квалифицировал их действия по статье об умышленном повреждении имущества и по статье о хулиганстве, однако затем дело переквалифицировали на статью "Террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой". Дела Борисенко и Гаврилишена разделили и рассматривали отдельно.

Обвиняемый Борисенко получил 12 лет колонии строгого режима. Кроме того, он должен оплатить штраф в размере шести тысяч рублей за кражу джемпера из торгового центра в Нижневартовске, передает РИА Новости.

Дело Гаврилишена еще расследуется. На допросе он рассказал, что получил задание поджечь военкомат через мессенджер. За поджог военкомата ему было обещано вознаграждение от одного до трех миллионов рублей.

Владислав Борисенко и Василий Гаврилишин признали вину. При этом они не согласились с версией, что их действия можно классифицировать как теракт.

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