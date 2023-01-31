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США заявили о готовности применить ядерное оружие

12:33
  • вторник
  • 31 января 2023

Для защиты Южной Кореи

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы защищать Южную Корею от КНДР.

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"Соединенные Штаты твердо привержены обязательствам по сдерживанию, что включает весь спектр имеющихся средств обороны, включая наши конвенциональные и ядерные возможности, а также противоракетную оборону", - цитирует американского министра обороны РИА Новости.

Он добавил, что в прошлом году было зафиксировано "беспрецедентное число" провокаций со стороны КНДР.

В конце 2022-го лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея намерена построить самые могущественные в мире стратегические ядерные силы, чтобы защитить достоинство и суверенитет республики.

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Министр обороны США Ллойд Остин
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