США заявили о готовности применить ядерное оружие

Для защиты Южной Кореи

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы защищать Южную Корею от КНДР.

"Соединенные Штаты твердо привержены обязательствам по сдерживанию, что включает весь спектр имеющихся средств обороны, включая наши конвенциональные и ядерные возможности, а также противоракетную оборону", - цитирует американского министра обороны РИА Новости.

Он добавил, что в прошлом году было зафиксировано "беспрецедентное число" провокаций со стороны КНДР.

В конце 2022-го лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея намерена построить самые могущественные в мире стратегические ядерные силы, чтобы защитить достоинство и суверенитет республики.

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