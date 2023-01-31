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Минск подтвердил отказ в помиловании россиянки Сапеги

12:47
  • вторник
  • 31 января 2023

Ей было отказано в помиловании на законных основаниях

Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.
Осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге отказали в помиловании

Об этом во вторник, 31 января, сообщила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс. По ее словам, Сапега не отбыла даже половины срока.

"Отказано совершенно законно, чтобы состоялся акт помилования, необходимо, чтобы был соблюден ряд условий. Она имеет право обратиться, как любые другие граждане Белоруссии и иностранцы. Здесь никаких исключений или какого-то предвзятого отношения", - сказала она (цитата по ТАСС).

Гражданку России Софию Сапегу задержали 23 мая 2021 года. Гродненский областной суд 6 мая приговорил ее к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в возбуждении социальной вражды и розни, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "жалко девчонку", поэтому не исключено, что Сапегу могут передать российской стороне, так как "надо вопрос этот решать".

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