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Учебник по истории с разделом о СВО массово появится в школах через 1-2 года

13:32
  • вторник
  • 31 января 2023

В этом учебном году он пройдет апробацию

Новый учебник по истории с разделом о спецоперации будет массово использоваться в школах с 2024-2025 учебного года.

Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В этом году учебник пройдет обязательную апробацию.

"Мы посмотрим на результаты, при необходимости проведем доработку, о массовом использовании речь идет с 2024-2025 учебного года", - пояснили ТАСС в ведомстве.

В Минпросвещения отметили, что учителя должны помогать школьникам в поиске неискаженной информации. В противном случае ученики "найдут ответы в тех местах, где полным ходом идет информационная война, бесконечный поток фейков".

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что учебник истории, включающий тему СВО, будет создан на основе тех учебников, которые уже есть, но с учетом исторических событий, которые произошли в этом году.

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