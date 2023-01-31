Собянин: Пригородный вокзал "Лесной Городок" станет частью линии наземного метро

Вокзал открылся после реконструкции

Сегодня после реконструкции открылась станция "Лесной Городок" - она войдет в состав будущей МЦД-4. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь две платформы с навесом на всю длину, чтобы пассажиры могли комфортно ожидать поезда в любую погоду, а ещё эскалаторы, лифты и удобный подземный пешеходный переход.

Презентабельная и современная станция "Лесной Городок" - уже 14-я по счету, открытая после капитального ремонта. Она расположена на Калужском направлении железной дороги. Ее реконструировали прямо на глазах пассажиров по специальной технологии, без остановки движения поездов. Теперь обновленная станция войдет в Четвёртый центральный диаметр. На месте обычной остановки с минимальным комфортом создан современный пригородный вокзал. Как в Москве.

Открыты две платформы с навесами на всю длину для комфортного ожидания поезда в любую погоду и подземный транзитный вестибюль, который позволяет безопасно пересекать пути.

"Мы продолжаем реконструкцию пригородного железнодорожного сообщения, превращая в комфортное метро. Строим новые выделенные магистральные линии, реконструируем вокзальные комплексы. Здесь уже 14 вокзал, современный, построенный только на одном Калужском направлении. И это направление уже в этом году превратится в МЦД-4, который пройдет через все вокзалы Москвы. Конечно, очень важная и нужная работа, которую нам еще предстоит доделать до сентября. Но она очень важная и для москвичей, и для жителей Подмосковья", - сказал Сергей Собянин.

Станция "Лесной Городок" расположена за МКАДом в Одинцовском городском округе Московской области – между станциями "Внуково" и "Толстопальцево". Остановочный пункт был открыт для пассажиров больше 100 лет назад. С тех пор эта старенькая платформа существовала в неизменном виде. Сегодня кроме обновлённого пригородного вокзала 20 тысяч местных жителей получат регулярное расписание поездов, единую билетную систему Московского транспорта с бесплатными пересадками на метро и МЦК, поэтому смогут значительно экономить на оплате проезда.

"Сегодня, если вы поедете в Москву, вы заплатите 110 рублей, а если поедете в сентябре - 65, что почти в 2 раза меньше. Конечная станция будет "Апрелевка", это уже Наро-Фоминский район, и частота сообщений здесь будет 5 минут. Удобно, быстро, своевременно, и я очень благодарен мэру, что этот проект мы реализуем совместно", - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Благоустройство здесь завершится к концу года. Сюда пустят еще 3 автобусных маршрута, которые будут подъезжать прямо к станции. А вместо существующего железнодорожного переезда будет возведена двухполосная автомобильная эстакада и ещё один безопасный надземный пешеходный переход к платформе.

Елена Сахно, Александра Панина, "ТВ Центр".

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