При проведении квеста на северо-востоке Москвы пострадал подросток

Возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело после проведения игрового квеста, в результате которого подросток получил травмы, передает "ТВ Центр".

Все произошло в минувшее воскресенье на улице Академика Комарова. Мероприятие проводили в подвальном помещении. Как видно на кадрах с камер наблюдения, ведущие таскали участников за руки и за ноги. После этого 16-летний мальчик вернулся домой и показал родителям гематомы и ссадины, а врачи выявили у ребенка ушиб грудной клетки и другие травмы.

Теперь следователи изучают документацию заведения, а также допрашивают организаторов и участников квеста.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"