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Сергей Собянин рассказал о развитии межотраслевой кооперации в Москве

13:09
  • вторник
  • 31 января 2023

На платформе МИК зарегистрировалось более 35 тысяч организаций из 82 регионов

На платформе Московского инновационного кластера зарегистрировалось более 35 тысяч организаций из 82 регионов страны. Об этом в своем Telegram-канале написал Сергей Собянин.

"Московский инновационный кластер предоставляет возможности для кооперации стартапов, научных организаций, промышленных предприятий, крупных корпораций и запуска совместных проектов в импортозамещении. Это экономически выгодная для всех интеграция", - написал Собянин.

Участники кластера могут объединяться в межотраслевые кластеры на платформе i.moscow. Более 900 компаний совместно уже реализуют 39 высокотехнологичных проектов в рамках 15 таких объединений в приоритетных отраслях экономики.

15 компаниям в сфере медицины, фармацевтики, ИТ и других отраслях уже одобрены гранты на общую сумму более 800 млн рублей, сообщил Собянин. Это даёт возможности Москве развиваться в том числе в сфере медоборудования, фармацевтики, производства чековой ленты, оказавшейся в дефиците с введением санкций.

Гранты позволили предприятиям компенсировать затраты на покупку объектов недвижимости, подключение к инженерным сетям, приобретение оборудования и программного обеспечения, а также приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности.

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