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Задержан подозреваемый в наезде на пешеходов в Марьине

14:57
  • вторник
  • 31 января 2023

Авария произошла 24 января на улице Нижние Поля

Московские полицейские задержали водителя Porsche, который подозревается в наезде на пешеходов в Марьине, передает "ТВ Центр".

Сама авария произошла 24 января на улице Нижние Поля. В тот вечер иномарка сбила трех человек. В результате в больницу с разными травмами попали молодой человек и две девушки.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Следователи определи, кому принадлежит машина и кто мог быть за рулем. Спустя неделю 38-летнего подозреваемого задержали в Ярославской области.

Свою вину он признал, но говорит, что ничего не мог сделать: якобы машину закрутило на ровном месте и занесло на бордюр.

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Задержанный виновник ДТП
Задержанный виновник ДТП
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