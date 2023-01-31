Задержан подозреваемый в наезде на пешеходов в Марьине

Авария произошла 24 января на улице Нижние Поля

Московские полицейские задержали водителя Porsche, который подозревается в наезде на пешеходов в Марьине, передает "ТВ Центр".

Сама авария произошла 24 января на улице Нижние Поля. В тот вечер иномарка сбила трех человек. В результате в больницу с разными травмами попали молодой человек и две девушки.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Следователи определи, кому принадлежит машина и кто мог быть за рулем. Спустя неделю 38-летнего подозреваемого задержали в Ярославской области.

Свою вину он признал, но говорит, что ничего не мог сделать: якобы машину закрутило на ровном месте и занесло на бордюр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"