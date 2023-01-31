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Стартовал конкурс "Педагоги года Москвы"

14:58
  • вторник
  • 31 января 2023

В главной номинации "Учитель года" участвуют педагоги со стажем не менее трех лет

В столице стартовал конкурс "Педагоги года Москвы", сообщает "ТВ Центр".

Мероприятие дает возможность преподавателям выйти за рамки своей профессии, показать навыки, знания, а заодно и самим научиться чему-то новому. Так, в главной номинации "Учитель года"  участвуют педагоги со стажем не менее трех лет, которые уже доказали свой уровень мастерства в других состязаниях.

Кроме того, жюри будет отдельно оценивать воспитателей, педагогов-психологов, учителей-дефектологов и начинающих специалистов. Также в этом году добавилась новая номинация "Сердце отдаю детям" для работников дополнительного образования. 

"Педагоги года Москвы" - это не один конкурс, это целая серия конкурсов. И действительно, это возможность собрать такое очень широкое и яркое профессиональное сообщество, объединить под одной идеей, чтобы показать, представить московское образование во всем его многообразии", - отметил Александр Молотков, руководитель департамента образования и науки Москвы.

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