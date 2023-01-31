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Ученикам медклассов расскажут, как устроена столичная система здравоохранения

15:01
  • вторник
  • 31 января 2023

Это совместный проект сразу двух столичных департаментов - образования и здравоохранения

Вопрос за вопросом. Десятиклассники живо интересуются работой и жизнью врачей. Теперь такая возможность есть у всех учащихся столичных медицинских классов.

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"Очень ценный опыт - посмотреть на работу медицинских работников изнутри. У меня, к сожалению, такого опыта не было. Я очень жалею, что такого не было, помогло бы быстрей определиться с будущей специальностью", - отметил Сергей Карпов, заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники № 220.

Будущим коллегам рассказывают, как изменилось столичное здравоохранение. Обращают внимание даже на детали. В отделении рентгенологии есть что показать и чем удивить. Оборудование все новое, цифровое.

"Вы же знаете, откуда пошло слово "врач"? Слово "врач" пошло у нас от слова "врати", то есть говорить. Врач вообще это был колдун, который заговаривал зубы, допустим. На самом деле, ничего такого не изменилось. Наша основная задача - общаться с пациентом", - объясняет Денис Хохлов, врач ультразвуковой диагностики.

"С согласия пациента ребята могут присутствовать на приеме врача. И посмотреть, как врач собирает анамнез. И после того как пациент выйдет, ребята могут задать дополнительные вопросы", - уточнил Александр Дегтярев, методист городского методического центра департамента образования и науки Москвы.

Те, кто посмелее, - сами в роли пациентов. Врач ультразвуковой диагностики раскрывает тонкости своей работы. Новой информации столько, что точно будет много тем для обсуждения на профильных занятиях в школе.

"У маммолога не видела никогда этого аппарата. Мне прямо интересно было. И рентгеновский аппарат - очень необычно. Я не знала, что он так может вращаться, принимать разные положения", - делится Полина Арбузова, ученица 10 класса школы №1231.

До конца года у десятиклассников запланировано еще три экскурсии. В детскую поликлинику, многопрофильный стационар и на станцию скорой помощи.

Екатерина Гоголева, Сергей Долгих, "ТВ Центр"

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