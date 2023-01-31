В Подмосковье спасли застрявшего в автопокрышке медведя

Ждать, пока похудеет, не стали
Хромая и задыхаясь, медведь Федор, самый видный обитатель мини-зоопарка при подмосковной конной базе, ждал помощи. На обширной пушистой талии - похожая на спасательный круг автомобильная покрышка. Ее косолапому выдали для игры, но неведомым для всех образом шина превратилась в тесный корсет.
Было ясно, что самостоятельно мишке от толстого резинового пояса не избавиться. Подмосковный Винни-Пух, как и его сказочный сородич, застрял. На помощь вызвали отряд "Центроспас" МЧС России.
К приезду спасателей животное весом около полутонны находилось в узком аксессуаре уже больше суток.
"Тяжело было просто подлезть, чтобы сделать первый рез и при этом зверя не повредить. Когда это было сделано, дальше можно было подложить подкладку, чтобы обезопасить медведя. И работа проще пошла", - рассказал спасатель Александр Родин.
Окольцованного Федора вызволяли под седацией. Даже крепко спящий, он выглядел устрашающе. Спасатели действовали предельно осторожно.
Освобождение длилось 7 минут. Косолапого не потревожили искры, шум и специфичный запах. Наконец, резиновые оковы спали. Федя вздохнул с облегчением и до вечера смотрел свои медвежьи сны о новых спортивных достижениях.
Наталья Тарасова, Камила Султанова, Дмитрий Панов, Александр Агашин, Кирилл Алянский, "ТВ Центр"Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"